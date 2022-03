Guerra Russia-Ucraina | l’esercito informatico al cyber fronte

Leggi su velvetmag

(Di martedì 1 marzo 2022) La cosiddettaibrida di cui i russi sarebbero maestri – fatta non solo di armi ma anche di attacchi informatici, oltre che di interventi stranieri sulle elezioni in un paese nemico – sembra ritorcersi contro Mosca. Mentre infuria laincrescono, infatti, gli attacchi degli hacker contro siti delle istituzioni, delle banche, delle infrastrutture di collegamento (come le ferrovie) inma anche in Bielo. Non c’è però soltanto questo aspetto. ?Ukraine conducts successful test of SpaceX’s Starlink satellite internet system. Speeds reached over 200 megabits per second. SpaceX CEO @elonmusk provided Ukraine with the system to make sure thatn forces aren’t able to take down Ukraine’s internet connectivity. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) ...