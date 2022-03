Erdogan messo all’angolo sul Bosforo e dalle opposizioni (Di martedì 1 marzo 2022) Il presidente turco, Recep Tayyp Erdogan, ha preso la decisone di chiudere gli stretti di Dardanelli e Bosforo e di fermare il passaggio delle navi militari sul Mar Nero. La decisone è stata mossa anche dalla richiesta di Volodymyr Zelensky: il presidente ucraino, con cui il turco ha stretto accordo di collaborazione, lo chiedeva come forma di assistenza contro l’invasione russa (che sta entrando in una fase più violenta). Erdogan aveva inizialmente traccheggiato, forse anche per la paura di rovinare le relazioni con la Russia di Vladimir Putin (con cui Ankara ha rapporti di competiton complessi), sicuramente per aspettare feedback dalla sua cerchia. Nell’applicare i dettami della Convenzione di Montreux che regola i passaggi sul Bosforo (decisa proprio per bilanciamento di potere tra Russia e Turchia), la scelta di ... Leggi su formiche (Di martedì 1 marzo 2022) Il presidente turco, Recep Tayyp, ha preso la decisone di chiudere gli stretti di Dardanelli ee di fermare il passaggio delle navi militari sul Mar Nero. La decisone è stata mossa anche dalla richiesta di Volodymyr Zelensky: il presidente ucraino, con cui il turco ha stretto accordo di collaborazione, lo chiedeva come forma di assistenza contro l’invasione russa (che sta entrando in una fase più violenta).aveva inizialmente traccheggiato, forse anche per la paura di rovinare le relazioni con la Russia di Vladimir Putin (con cui Ankara ha rapporti di competiton complessi), sicuramente per aspettare feedback dalla sua cerchia. Nell’applicare i dettami della Convenzione di Montreux che regola i passaggi sul(decisa proprio per bilanciamento di potere tra Russia e Turchia), la scelta di ...

