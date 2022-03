Diffidati Milan-Inter, rossoneri a rischio squalifica in vista della semifinale di ritorno (Di martedì 1 marzo 2022) I Diffidati di Milan-Inter, i rossoneri a rischio squalifica in vista della semifinale di ritorno del derby di Coppa Italia 2021/2022. Al Meazza va in scena l’andata della coppa nazionale tra le due squadre Milanesi deluse dai passi falsi in campionato. Per quanto riguarda i ragazzi di Pioli, c’è un solo giocatore a rischio squalifica se dovesse rimediare un cartellino giallo: si tratta di Alexis Saelemaekers, che dovrà dunque prestare molta attenzione. Diffidati Inter REGOLAMENTO GOL TRASFERTA SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 1 marzo 2022) Idi, iindidel derby di Coppa Italia 2021/2022. Al Meazza va in scena l’andatacoppa nazionale tra le due squadreesi deluse dai passi falsi in campionato. Per quanto riguarda i ragazzi di Pioli, c’è un solo giocatore ase dovesse rimediare un cartellino giallo: si tratta di Alexis Saelemaekers, che dovrà dunque prestare molta attenzione.REGOLAMENTO GOL TRASFERTA SportFace.

Advertising

infoitsport : Diffidati Milan: la situazione in vista del derby contro l'Inter - Milannews24_com : I diffidati #Milan in vista del derby - gilnar76 : Diffidati #Milan: la situazione in vista del derby contro l’Inter #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - _Sim95_ : Ci sta una regola quest'anno che vieta le ammonizioni ai giocatori diffidati che giocano la settimana dopo contro il Milan - ilbanale : @269a3 Si, sono andato a vedere…è interessante Lazio Napoli i campani con tre diffidati hanno il Milan la prossima,… -