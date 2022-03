Cremlino, nessun colloquio programmato Putin - Zelensky (Di martedì 1 marzo 2022) Non ci sono piani per colloqui diretti tra Vladimir Putin e il presidente ucraino Volodomyr Zelensky. Lo riferisce il portavoce del Cremlino Peskov, secondo quanto riferisce la Tass. . 1 marzo 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 1 marzo 2022) Non ci sono piani per colloqui diretti tra Vladimire il presidente ucraino Volodomyr. Lo riferisce il portavoce delPeskov, secondo quanto riferisce la Tass. . 1 marzo 2022

adapallai : RT @Catilina_Quarto: @yenisey74 @ToninoFil e non hai nessun cugino nagari con una amica ucraina sposata ad un ufficiale dell'esercito russo… - Catilina_Quarto : @yenisey74 @ToninoFil e non hai nessun cugino nagari con una amica ucraina sposata ad un ufficiale dell'esercito ru… - adriamarz1934 : @giorgiogilestro Lei crede alle versioni del Cremlino? Perché non lo hanno detto subito a chi si riferivano? La pri… - GiovanniAgost20 : RT @OSINTI1: Il #Cremlino ora sta dicendo che non ci sarà nessun discorso alla nazione. Il comportamento di #Putin sta diventando sempre pi… - putino : Il Cremlino ha fatto marcia indietro apparentemente. Nessun discorso di Putin in arrivo. -