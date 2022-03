Covid, in Lombardia calano ancora i ricoveri nei reparti: a Bergamo 347 contagi (Di martedì 1 marzo 2022) Stabili i ricoverati in terapia intensiva a quota 97, continuano a diminuire i ricoverati nei reparti (-45). A fronte di 85.660 tamponi effettuati, sono 5.746 i nuovi positivi (6,7%). I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 85.660, totale complessivo: 33.075.444 – i nuovi casi positivi: 5.746 – in terapia intensiva: 97 (=) – i ricoverati non in terapia intensiva: 1.007 (-45) – i decessi, totale complessivo: 38.631 (+28) I nuovi casi per provincia: Milano: 1.761 di cui 742 a Milano città; Bergamo: 347; Brescia: 689; Como: 389; Cremona: 232; Lecco: 170; Lodi: 113; Mantova: 307; Monza e Brianza: 478; Pavia: 335; Sondrio: 72; Varese: 604. Leggi su bergamonews (Di martedì 1 marzo 2022) Stabili i ricoverati in terapia intensiva a quota 97, continuano a diminuire i ricoverati nei(-45). A fronte di 85.660 tamponi effettuati, sono 5.746 i nuovi positivi (6,7%). I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 85.660, totale complessivo: 33.075.444 – i nuovi casi positivi: 5.746 – in terapia intensiva: 97 (=) – i ricoverati non in terapia intensiva: 1.007 (-45) – i decessi, totale complessivo: 38.631 (+28) I nuovi casi per provincia: Milano: 1.761 di cui 742 a Milano città;: 347; Brescia: 689; Como: 389; Cremona: 232; Lecco: 170; Lodi: 113; Mantova: 307; Monza e Brianza: 478; Pavia: 335; Sondrio: 72; Varese: 604.

