Christian vuole abbandonare Amici: Maria De Filippi e il cantante Alex cercano di farlo ragionare (Di martedì 1 marzo 2022) La fase serale di Amici è ormai vicinissima e già molti allievi della scuola di Maria De Filippi hanno ottenuto la agognata maglia oro che li porterà in prima serata su Canale 5. Alcuni di loro però stanno ancora lottando con tutte le loro forze. Tra di essi vi è anche il ballerino Christian che ultimamente non sta passando un bel periodo e come abbiamo visto nell’ultimo day time si è lasciato andare a un momento di sconforto e rabbia iniziando a fare le valigie per tornare a casa. Christian vuole tornare a casa e fa le valigie In un momento di totale sconforto e rabbia per le critiche ricevute e per non avere ancora ottenuto la maglia del serale il ballerino Christian Stefanelli ha iniziato a fare le valigie per tornare a casa e abbandonare per ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 1 marzo 2022) La fase serale diè ormai vicinissima e già molti allievi della scuola diDehanno ottenuto la agognata maglia oro che li porterà in prima serata su Canale 5. Alcuni di loro però stanno ancora lottando con tutte le loro forze. Tra di essi vi è anche il ballerinoche ultimamente non sta passando un bel periodo e come abbiamo visto nell’ultimo day time si è lasciato andare a un momento di sconforto e rabbia iniziando a fare le valigie per tornare a casa.tornare a casa e fa le valigie In un momento di totale sconforto e rabbia per le critiche ricevute e per non avere ancora ottenuto la maglia del serale il ballerinoStefanelli ha iniziato a fare le valigie per tornare a casa eper ...

