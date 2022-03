Anna Netrebko dà forfait alla Scala: "Non verrò... non è giusto costringere un artista a denunciare la sua patria" (Di martedì 1 marzo 2022) Nei giorni scorsi l'artista russa si era detta contraria alla guerra e in un lungo post aveva scritto: 'Prima di tutto: sono contraria a questa guerra. Sono russa e amo il mio Paese ma ho molti amici ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 1 marzo 2022) Nei giorni scorsi l'russa si era detta contrariaguerra e in un lungo post aveva scritto: 'Prima di tutto: sono contraria a questa guerra. Sono russa e amo il mio Paese ma ho molti amici ...

