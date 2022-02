Ranking ATP, Jannik Sinner e Matteo Berrettini perdono una posizione. Ma tra una settimana… (Di lunedì 28 febbraio 2022) Con la conclusione dei 500 di Dubai ed Acapulco e del 250 di Santiago del Cile, nella mattina italiana del 28 febbraio è stato rilasciato il Ranking mondiale ATP aggiornato: cambio della guardia al vertice, con il russo Daniil Medvedev che scalza il serbo Novak Djokovic. Lo spagnolo Rafael Nadal supera il greco Stefanos Tsitsipas ed è quarto. In casa Italia scendono di una posizione sia Matteo Berrettini, settimo, che Jannik Sinner, undicesimo, ma entrambi recupereranno la posizione della scorsa settimana già lunedì 7 marzo, quando il russo Andrey Rublev ed il polacco Hubert Hurkacz dovranno scartare i punti di Rotterdam 2021. Top 10 ATP (Ranking al 28.02.2022)2 Daniil Medvedev (Russia) 8615 1 Novak Djokovic (Serbia) 8465 3 Alexander Zverev (Germania) ... Leggi su oasport (Di lunedì 28 febbraio 2022) Con la conclusione dei 500 di Dubai ed Acapulco e del 250 di Santiago del Cile, nella mattina italiana del 28 febbraio è stato rilasciato ilmondiale ATP aggiornato: cambio della guardia al vertice, con il russo Daniil Medvedev che scalza il serbo Novak Djokovic. Lo spagnolo Rafael Nadal supera il greco Stefanos Tsitsipas ed è quarto. In casa Italia scendono di unasia, settimo, che, undicesimo, ma entrambi recupereranno ladella scorsa settimana già lunedì 7 marzo, quando il russo Andrey Rublev ed il polacco Hubert Hurkacz dovranno scartare i punti di Rotterdam 2021. Top 10 ATP (al 28.02.2022)2 Daniil Medvedev (Russia) 8615 1 Novak Djokovic (Serbia) 8465 3 Alexander Zverev (Germania) ...

