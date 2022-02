Prove Invalsi, al via dal 1° marzo per i maturandi. Il calendario (Di lunedì 28 febbraio 2022) Da martedì 1° marzo al via le Prove Invalsi 2022. I primi a cimentarsi sono i maturandi. Seguono poi dal 1° aprile gli studenti di terza media, gli alunni della seconda e quinta elementare dal 6 maggio, i ragazzi delle seconde superiori dall'11 maggio. Ecco il calendario. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 28 febbraio 2022) Da martedì 1°al via le2022. I primi a cimentarsi sono i. Seguono poi dal 1° aprile gli studenti di terza media, gli alunni della seconda e quinta elementare dal 6 maggio, i ragazzi delle seconde superiori dall'11 maggio. Ecco il. L'articolo .

