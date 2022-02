Ora più che mai è tempo dell’unità dell’Occidente. Scrive Valditara (Di lunedì 28 febbraio 2022) Chi ha sostenuto fino ad alcuni giorni fa la necessità di dialogare con la Russia lo ha fatto per buone ragioni. Era necessario dialogare: per tutelare i nostri interessi, che erano e sono rilevanti, basti considerare la nostra dipendenza dalle forniture di gas russo e il fiorente export italiano, prima delle sanzioni del 2014; per non lasciare la Russia alla Cina, il vero, grande competitor dell’Occidente; perché Mosca è stata un tempo la terza Roma, e quindi è storicamente e culturalmente Europa e potenzialmente Occidente; e infine perché Mosca è stata in passato un bastione solidale contro il pericolo islamista, l’altra vera sfida per tutti gli occidentali. Putin ha tuttavia ora varcato la linea rossa, quella della guerra. Un Presidente che appare sempre più isolato nel suo Paese e chiuso nel suo Palazzo. Il dissenso e poi il terrore negli occhi del ... Leggi su formiche (Di lunedì 28 febbraio 2022) Chi ha sostenuto fino ad alcuni giorni fa la necessità di dialogare con la Russia lo ha fatto per buone ragioni. Era necessario dialogare: per tutelare i nostri interessi, che erano e sono rilevanti, basti considerare la nostra dipendenza dalle forniture di gas russo e il fiorente export italiano, prima delle sanzioni del 2014; per non lasciare la Russia alla Cina, il vero, grande competitor; perché Mosca è stata unla terza Roma, e quindi è storicamente e culturalmente Europa e potenzialmente Occidente; e infine perché Mosca è stata in passato un bastione solidale contro il pericolo islamista, l’altra vera sfida per tutti gli occidentali. Putin ha tuttavia ora varcato la linea rossa, quella della guerra. Un Presidente che appare sempre più isolato nel suo Paese e chiuso nel suo Palazzo. Il dissenso e poi il terrore negli occhi del ...

