Negoziatore Ucraina | presto secondo round di colloqui con Mosca

(Di lunedì 28 febbraio 2022) "Le delegazioni stanno tornando nelle loro capitali per le consultazioni e hanno discusso la possibilità di incontrarsiper undi negoziati" ha detto Mikhailo Podolyak, capo della ...

Advertising

TgLa7 : 'Abbiamo individuato alcun punti su cui è possibile trovare terreno comune': lo ha detto, al termine dei colloqui c… - rtl1025 : ?? 'La delegazione russa è pronta a negoziare con l'#Ucraina tutto il tempo necessario per raggiungere un accordo'.… - myrtamerlino : ??Vladimir #Medinsky (capo negoziatore #Russia): 'La delegazione russa è pronta a negoziare con l'#Ucraina tutto il… - IltuttologoLS : RT @ultimenotizie: 'I negoziati tra #Russia e #Ucraina proseguiranno al confine tra #Polonia e #Bielorussia'. Lo fa sapere il Cremlino, cit… - account11845930 : RT @SkyTG24: I #negoziati tra #Russia e #Ucraina proseguiranno al confine tra Polonia e Bielorussia. Secondo il negoziatore di Mosca, Vladi… -

Ultime Notizie dalla rete : Negoziatore Ucraina

Le delegazioni russa e, che si sono incontrate per più di cinque ore al confine ucraino - bielorusso, hanno compiuto 'alcuni progressi' nei negoziati: lo ha detto il capoucraino. 'Le parti hanno ...... capo della delegazionedopo l'incontro in Bielorussia con la delegazione russa nei primi colloqui dallo scoppio della guerra la scorsa settimana. 28 febbraio 2022Roma, 28 feb. (askanews) - 'Le delegazioni stanno tornando nelle loro capitali per le consultazioni e hanno discusso la possibilità di ...Roma, 28 feb. (askanews) - 'Abbiamo accettato di continuare il processo di negoziazione, il prossimo incontro avrà luogo nei prossimi giorni'.