Juventus | Cuccureddu | «Scudetto possibile | anche se l’Inter…»

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Antonello, ex centrocampista della, ha parlato delle possibilità didei bianconeri: le dichiarazioni Ai microfoni dinews24, Antonelloha così parlato della lotta. LE PAROLE – «Qualche possibilità, ora più che mai, c’è,se vedo ancora l’Inter al di sopra delle latre nonostante un momento di flessione. Ci sono ancora tante partite da giocare e tutto può succedere, l’importante sarà non perdere punti con le piccole, con quelle squadre tra virgolette di seconda fascia. I giocatori devono mettersi in testa che in ogni gara giocata con questa maglia bisogna dare sempre il massimo e mi sembra che dopo quell’inizio di stagione stentato il messaggio sia stato recepito». CLICCA QUI PER LEGGERE L’INTERVISTA ...

Dallasbarcòche non venne a 'svernare', come si pensava, ma si mise al servizio anche dei più giovani, specialmente di Vierchowod , uno dei più grandi difensori di sempre visto ...Il 16 novembre 1969 Antonello, sardo di nascita, segna all'esordio con la maglia dellaproprio contro il Cagliari Il destino, soprattutto nel calcio, sembra apprezzare molto spesso l'ironia. Pertanto non sembra ...Ascolta la versione audio dell'articolo Antonello Cuccureddu, ex centrocampista bianconero, è intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni: le sue dichiarazioni In quel di Empoli la Juve è tornata all ...Una sola presenza in amichevole, sette goal subiti a Villar Perosa e la Coppa dei Campioni alzata al cielo di Roma con la Juventus.