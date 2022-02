Jerusalem Post | “Abramovich coinvolto nei colloqui di pace Russia-Ucraina”

Advertising

AdnSince1987 : RT @cjmimun: Roman Abramovich, su richiesta dell'Ucraina, e' in Bielorussia per i negoziati tra Russia e Ucraina. Lo scrive il Jerusalem Po… - MassimoMaugeri : secondo il Jerusalem Post Roman Abramovich è in Bielorussia per 'aiutare i colloqui' tra Russia e Ucraina La rich… - sportface2016 : Jerusalem Post: '#Abramovich coinvolto nei colloqui di pace tra #Russia e #Ucraina' #RussiaUkraineWar - ultimenotizie : Roman #Abramovich, su richiesta dell'#Ucraina, è in #Bielorussia per assistere nei negoziati tra #Russia e #Ucraina… - AnnaJon24891143 : RT @nocefra1: +++ Jerusalem Post: «Roman Abramovich nelle trattative. Su richiesta dell'#Ucraina per aiutare i negoziati» (Ansa) +++ #Stop… -

Ultime Notizie dalla rete : Jerusalem Post

Sportface.it

... ha sottolineato il gruppo Yishai in una nota pubblicata dal. 'Israele non può essere disposto ad accettare le richieste di Cipro e dei suoi partner e rinunciare a tutti i suoi diritti ...... ha dichiarato a Theun alto ufficiale della Marina israeliana alla vigilia di IMX 2022 . "L'Iran sta tentando di consolidarsi nella regione non solo in ambito terrestre ma anche in ...Russian-Israeli billionaire Roman Abramovich, at the request of Ukraine, is in Belarus assisting in the negotiations between Russia and Ukraine as part of an effort to end the ongoing war, The ...The Al'matchadun currency exchange company was accused of assisting Hamas with the transfer of tens of millions of dollars per year by the Defense Ministry.