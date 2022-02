Il curioso caso mediatico sollevato dall’ambasciata russa che approva e retwitta l’interpretazione del Fatto quotidiano sulla guerra in Ucraina

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Un tweet non commentabile che ha attirato migliaia di commenti in rete. Tutto nasce dall’account ufficiale dell’Ambasciatainche ha condiviso, domenica pomeriggio, un articolo pubblicato sul Ile firmato dalla scrittrice, giornalista ed ex eurodeputata Barbara Spinelli. Il titolo del pezzo in questione era «Unanata dalle troppe bugie» e rappresenta un’analisi – etichettata come “filo-” – di quel che sta accadendo negli ultimi giorni in, dopo l’invasione ordinata da Putin alle forze armate russe. LEGGI ANCHE > La schermata di PornHub che compare in Russia non è un messaggio di solidarietà all’L’Ambasciatain Italia ha molto apprezzato questa “ricostruzione fatta” da ...