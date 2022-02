Guerra Ucraina, Anonymous attacca siti media Russia: sulla homepage “Putin ci costringe a mentire” (Di lunedì 28 febbraio 2022) (Adnkronos) – Nuovo attacco di Anonymous contro la Russia. Le agenzie di stampa russe Tass, Fontanka e Rbk, i quotidiani Kommersant e Izvestia, il sito di notizie Znak.ru, sono stati colpiti da un cyberattacco firmato dal noto collettivo internazionale di hacker e attivisti. Per alcuni istanti, sulla homepage della Tass e degli altri media colpiti è comparso un messaggio in cui si sollecitano i russi a “porre fine a questa follia, a non inviare i propri figli e mariti a una morte certa”. “Putin ci costringe a mentire”. Nei giorni scorsi Anonymous aveva spiegato in un video di oltre tre minuti diffuso sui suoi canali sociali i motivi dell’operazione denominata ‘OpRussia’ e la sua posizione nei confronti del ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 28 febbraio 2022) (Adnkronos) – Nuovo attacco dicontro la. Le agenzie di stampa russe Tass, Fontanka e Rbk, i quotidiani Kommersant e Izvestia, il sito di notizie Znak.ru, sono stati colpiti da un cyberattacco firmato dal noto collettivo internazionale di hacker e attivisti. Per alcuni istanti,della Tass e degli altricolpiti è comparso un messaggio in cui si sollecitano i russi a “porre fine a questa follia, a non inviare i propri figli e mariti a una morte certa”. “ci”. Nei giorni scorsiaveva spiegato in un video di oltre tre minuti diffuso sui suoi canali sociali i motivi dell’operazione denominata ‘Op’ e la sua posizione nei confronti del ...

Advertising

Pontifex_it : Rinnovo a tutti l’invito a fare del 2 marzo, mercoledì delle Ceneri, una giornata di preghiera e di digiuno per la… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Anonymous sfida Putin: 'Se continui la guerra, attacchi hacker mai visti'. Il gruppo avverte: 'I tuoi seg… - GiuseppeConteIT : Facciamo tesoro delle parole del Papa. In queste ore l’Ucraina è sconvolta dalla guerra e a pagarne il prezzo più a… - TroveriM : avrebbero chiuso i rubinetti e si sarebbero poi eventualmente difesi a livello legale, contro le cause e le richies… - fiftycb : RT @andrea_tarta: Mia moglie è russa, orgogliosa della propria cultura considera #Putin feccia. Vive con angoscia il momento, ne teme le… -