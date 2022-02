Guerra in Ucraina: scambio di accuse sull'uso di scudi umani (Di lunedì 28 febbraio 2022) Guerra in Ucraina che va avanti, anche nel giorno e nelle ore che precedono i negoziati. E le notizie continuano ad essere alimentate da fatti drammatici, come ogni Guerra porta in dote. Il numero delle vittime civili ne è forse l'esempio più fulgido, con dati relativi e ai morti che purtroppo sono destinati a crescere. scudi umani, accuse che arrivano da entrambe le parti Il ministro della Difesa russo Igor Konashenkov ha affermato che tutti i civili possono lasciare liberamente Kiev lungo l'autostrada Kiev-Vasylkiv. Informazione a cui si è aggiunta la specificazione che le forze in campo mirano a colpire solo obiettivi militari e che la popolazione civile non è in pericolo. Un punto di vista in cui è stato sottolineato come convincere i residenti a restare nelle loro case stia ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 28 febbraio 2022)inche va avanti, anche nel giorno e nelle ore che precedono i negoziati. E le notizie continuano ad essere alimentate da fatti drammatici, come ogniporta in dote. Il numero delle vittime civili ne è forse l'esempio più fulgido, con dati relativi e ai morti che purtroppo sono destinati a crescere.che arrivano da entrambe le parti Il ministro della Difesa russo Igor Konashenkov ha affermato che tutti i civili possono lasciare liberamente Kiev lungo l'autostrada Kiev-Vasylkiv. Informazione a cui si è aggiunta la specificazione che le forze in campo mirano a colpire solo obiettivi militari e che la popolazione civile non è in pericolo. Un punto di vista in cui è stato sottolineato come convincere i residenti a restare nelle loro case stia ...

Advertising

Pontifex_it : Rinnovo a tutti l’invito a fare del 2 marzo, mercoledì delle Ceneri, una giornata di preghiera e di digiuno per la… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Anonymous sfida Putin: 'Se continui la guerra, attacchi hacker mai visti'. Il gruppo avverte: 'I tuoi seg… - pietroraffa : La Svezia, che tradizionalmente non invia armi a Paesi in guerra, ha fatto un'eccezione e ha inviato 5 mila lanciar… - martamaccag2 : RT @andreapurgatori: #Russia-#Ucraina al tavolo dei #negoziati. Alle spalle (invisibili) #Cina da una parte, #Usa e #UE dall'altra. #Putin… - sararicci24 : RT @iltirreno: Ucraina, la Toscana accoglie i profughi. La Regione vuole utilizzare gli alberghi sanitari ?? di Mario Neri -