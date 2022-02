Dal Cdm via libera al decreto per mezzi militari e armi all'Ucraina (Di lunedì 28 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei Ministri ha approvato all'unanimità un decreto legge che introduce ulteriori misure urgenti in relazione agli sviluppi della crisi in Ucraina.Ecco i provvedimenti nel dettaglio. DIFESAIl provvedimento prevede un intervento per garantire sostegno e assistenza al popolo ucraino attraverso la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle autorità governative dell'Ucraina. ENERGIAIl decreto si occupa del livello di rischio imprevisto riguardo al normale funzionamento del sistema nazionale di gas naturale. Per questo si autorizza, anche a scopo preventivo, di anticipare l'adozione di misure per l'aumento dell'offerta e/o riduzione della domanda di gas previste in casi di emergenza, una eventualità che al momento non corrisponde a quella ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei Ministri ha approvato all'unanimità unlegge che introduce ulteriori misure urgenti in relazione agli sviluppi della crisi in.Ecco i provvedimenti nel dettaglio. DIFESAIl provvedimento prevede un intervento per garantire sostegno e assistenza al popolo ucraino attraverso la cessione di, materiali ed equipaggiamentialle autorità governative dell'. ENERGIAIlsi occupa del livello di rischio imprevisto riguardo al normale funzionamento del sistema nazionale di gas naturale. Per questo si autorizza, anche a scopo preventivo, di anticipare l'adozione di misure per l'aumento dell'offerta e/o riduzione della domanda di gas previste in casi di emergenza, una eventualità che al momento non corrisponde a quella ...

Advertising

Tele_Nicosia : Dal Cdm via libera al decreto per mezzi militari e armi all’Ucraina - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Dal Cdm via libera al decreto per mezzi militari e armi all’Ucraina - - ItaliaNotizie24 : Dal Cdm via libera al decreto per mezzi militari e armi all’Ucraina - Vincenzo24d : Approvato il decreto legge dal cdm che introduce misure urgenti in relazione agli sviluppi della crisi in Ucraina.… - NostreNotizie : ??Ufficiale il prolungamento dello stato di emergenza per la guerra in #Ucraina. Via libera all'unanimità dal #CDM… -