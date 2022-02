Canone Rai | arriva la notizia attesa sui pagamenti

(Di martedì 1 marzo 2022) L’inizio dell’anno solare coincide sempre con la ripresa del pagamento delRai. Molti italiani aspettano notizie della tassa speciale L’inizio del nuovo anno solare coincide sempre con il pagamento delRai. Si tratta del tributo dovuto per il possesso di apparecchi televisivi. E’ un’imposta sul possesso che, in realtà, maschera una vera e L'articolo proviene da Consumatore.com.

microcerotis : RT @ElioLannutti: TeleMaggioni: la vera fabbrica di fake è la Rai! L’ultima bufala della Tv di Stato, pagata dai cittadini col canone sull… - mixc7 : RT @ElioLannutti: TeleMaggioni: la vera fabbrica di fake è la Rai! L’ultima bufala della Tv di Stato, pagata dai cittadini col canone sull… - LauraGi63815697 : RT @ElioLannutti: TeleMaggioni: la vera fabbrica di fake è la Rai! L’ultima bufala della Tv di Stato, pagata dai cittadini col canone sull… - SandroBido11 : Adesso ditemi voi,se dobbiamo pagare il canone rai x vedere la moglie di Amedeus che scoppia i palloncini con il cu… - telodogratis : “Non pagare il Canone RAI!”: ecco perchè puoi farlo -

Ultime Notizie dalla rete : Canone Rai

Arrivano buone notizie sul fronte de l2022 . Parliamo della viva possibilità dell' estromissione dalla bolletta della fornitura della Luce , almeno per il prossimo futuro. Parliamo della tassa pagata da tutti coloro che ...Copertina del Time con Putin e la Maggioni intavola discussione con l'inviato. Peccato che la copertina è un fake Nuova buccia di banana su cui la Tv di Stato, pagata con ildei cittadini, scivola, questa mattina lunedì 28 febbraio 2022 , questa volta, con Monica Maggioni . Così dopo il videogioco trasformato in bombardamento , o un'esplosione in ...L'inizio dell'anno solare coincide sempre con la ripresa del pagamento del canone Rai. Molti italiani aspettano notizie della tassa speciale ...Il Canone Rai rappresenta una forma di imposta mai troppo gradita da parte della cittadinanza. Ecco come fare per non pagarla!