Cambia l’immagine del Carmine, posato il basolato in via Ritiro (Di lunedì 28 febbraio 2022) MONREALE – Da un paio di giorni sono iniziati i lavori per il rifacimento del manto stradale in basolato in via Ritiro. Ad aggiudicarsi l’appalto la ditta COESTRA s.r.l di Marineo. I lavori dureranno circa due anni. Si tratta di un intervento di riqualificazione urbana dove sono previsti lavori di rifacimento sia dei servizi a rete (gas, energia elettrica, acquedotto, telefonia e pubblica illuminazione) ed anche la totale ricostituzione delle pavimentazioni stradali che verranno rifatte in basolato di pietra calcarea in sostituzione di asfalto e conglomerato cementizio. “L’obiettivo è quello di dare alla cittadina normanna non solo un aspetto nuovo e competitivo, rilanciandone l’immagine territoriale a livello estetico – ha dichiarato l’assessore ai servizi a rete, Geppino Pupella – ma dando ... Leggi su filodirettomonreale (Di lunedì 28 febbraio 2022) MONREALE – Da un paio di giorni sono iniziati i lavori per il rifacimento del manto stradale inin via. Ad aggiudicarsi l’appalto la ditta COESTRA s.r.l di Marineo. I lavori dureranno circa due anni. Si tratta di un intervento di riqualificazione urbana dove sono previsti lavori di rifacimento sia dei servizi a rete (gas, energia elettrica, acquedotto, telefonia e pubblica illuminazione) ed anche la totale ricostituzione delle pavimentazioni stradali che verranno rifatte indi pietra calcarea in sostituzione di asfalto e conglomerato cementizio. “L’obiettivo è quello di dare alla cittadina normanna non solo un aspetto nuovo e competitivo, rilanciandoneterritoriale a livello estetico – ha dichiarato l’assessore ai servizi a rete, Geppino Pupella – ma dando ...

