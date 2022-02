Calciomercato Juventus, addio Kean? Brutte notizie per il suo compleanno (Di lunedì 28 febbraio 2022) Oggi sono ventidue per Moise Kean; l’attaccante bianconero, però, rischia di festeggiare il compleanno non nel migliore dei modi. Da quando è tornato alla Juventus non è mai riuscito ad imporsi come avrebbe voluto; Moise Kean compie ventidue anni ma il regalo potrebbe essere diverso da quello che si aspettava. AnsafotoL’ultimo turno di campionato ha visto la Juventus imporsi tre a due in casa dell’Empoli; successo che permette ai bianconeri di sperare, forse, in una clamorosa rincorsa scudetto. Il successo è stato sì firmato da Vlahovic ma, ad aprire le danze, ci ha pensato Moise Kean. Un gol importantissimo con il giocatore bravo a sfruttare la chance dal primo minuto; per il centravanti ex PSG si tratta del quarto gol in campionato, quinto stagionale. Numeri non proprio all’altezza ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 28 febbraio 2022) Oggi sono ventidue per Moise; l’attaccante bianconero, però, rischia di festeggiare ilnon nel migliore dei modi. Da quando è tornato allanon è mai riuscito ad imporsi come avrebbe voluto; Moisecompie ventidue anni ma il regalo potrebbe essere diverso da quello che si aspettava. AnsafotoL’ultimo turno di campionato ha visto laimporsi tre a due in casa dell’Empoli; successo che permette ai bianconeri di sperare, forse, in una clamorosa rincorsa scudetto. Il successo è stato sì firmato da Vlahovic ma, ad aprire le danze, ci ha pensato Moise. Un gol importantissimo con il giocatore bravo a sfruttare la chance dal primo minuto; per il centravanti ex PSG si tratta del quarto gol in campionato, quinto stagionale. Numeri non proprio all’altezza ...

