Antonio Di Fazio, la Procura di Milano chiede 9 anni di carcere per il manager accusato di violenza sessuale e tentato omicidio (Di lunedì 28 febbraio 2022) Nove anni di carcere. È questa condanna chiesta dalla Procura di Milano per Antonio Di Fazio, il manager arrestato lo scorso maggio e da qualche giorno in una comunità psichiatrica con il braccialetto elettronico, sotto processo con rito abbreviato per 6 casi di violenza sessuale. La proposta di condanna – anche per l'accusa di tentato omicidio – , è stata avanzata dal Pubblico ministero Alessia Menegazzo, titolare delle indagini con l'aggiunto Letizia Mannella, al giudice dell'udienza preliminare Anna Magelli. La pena base è 13 anni e mezzo di reclusione. L'imprenditore era finito in carcere a maggio del 2021 per il caso di una studentessa di 21 anni

