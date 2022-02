Anche Conte si espone sulla guerra: le parole di solidarietà del tecnico italiano (Di lunedì 28 febbraio 2022) Molteplici sono le prese di posizione di diverse organizzazioni e club nei confronti dell’invasione russa in Ucraina. guerra Conte solidarietàA tal proposito, l’allenatore del Tottenham, Antonio Conte, ha voluto esprimere parole di solidarietà nei confronti degli abitanti ucraini: “La mia opinione è che sia una situazione molto triste. Siamo nel 2022 e parlare della possibilità di essere in guerra è incredibile e allo stesso tempo stupido. Dobbiamo avere la pace nel mondo, non persone che muoiano per questo tipo di situazione che, ripeto, è incredibile nel 2022. La guerra non è la risposta per nulla. Il mondo deve essere compatto e mostrare solidarietà contro le persone stupide“. POTREBBE INTERESSARTI: Atalanta-Sampdoria, ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 28 febbraio 2022) Molteplici sono le prese di posizione di diverse organizzazioni e club nei confronti dell’invasione russa in Ucraina.A tal proposito, l’allenatore del Tottenham, Antonio, ha voluto esprimeredinei confronti degli abitanti ucraini: “La mia opinione è che sia una situazione molto triste. Siamo nel 2022 e parlare della possibilità di essere inè incredibile e allo stesso tempo stupido. Dobbiamo avere la pace nel mondo, non persone che muoiano per questo tipo di situazione che, ripeto, è incredibile nel 2022. Lanon è la risposta per nulla. Il mondo deve essere compatto e mostrarecontro le persone stupide“. POTREBBE INTERESSARTI: Atalanta-Sampdoria, ...

