Volley, Serie A1 Femminile 2021/2022: Conegliano supera Trento con un comodo 3-0 (Di domenica 27 febbraio 2022) La Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano sconfigge in tre set la Delta Despar Trentino nella sfida valevole per l’ottava giornata di ritorno del campionato di Serie A1 Femminile 2021/2022. La corazzata veneta, reduce dal tie-break con Vallefoglia, espugna la BLM Group Arena con il massimo scarto, imponendosi con il punteggio di 0-3 (19-25, 18-25, 16-25) e centrano il quarto successo di fila, mettendo pressione alla capolista Monza. Escono comunque a testa alta le ragazze di coach Bertini, che per larghi tratti del match tengono testa alle avversario. Miglior realizzatrice Paola Egonu con 18 punti a referto. CALENDARIO 21^ GIORNATA: DATE, ORARI E DIRETTA TV FORMULA E REGOLAMENTO Serie A1 Femminile 2021/2022 TUTTI I ... Leggi su sportface (Di domenica 27 febbraio 2022) La Prosecco Doc Imocosconfigge in tre set la Delta Despar Trentino nella sfida valevole per l’ottava giornata di ritorno del campionato diA1. La corazzata veneta, reduce dal tie-break con Vallefoglia, espugna la BLM Group Arena con il massimo scarto, imponendosi con il punteggio di 0-3 (19-25, 18-25, 16-25) e centrano il quarto successo di fila, mettendo pressione alla capolista Monza. Escono comunque a testa alta le ragazze di coach Bertini, che per larghi tratti del match tengono testa alle avversario. Miglior realizzatrice Paola Egonu con 18 punti a referto. CALENDARIO 21^ GIORNATA: DATE, ORARI E DIRETTA TV FORMULA E REGOLAMENTOA1TUTTI I ...

