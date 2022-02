Ultime Notizie Roma del 27-02-2022 ore 18 | 10

(Di domenica 27 febbraio 2022)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno ha nel primo piano quarto giorno di guerra in Ucraina inizia con una notte di pesanti bombardamenti dalla Russia sulla città di Kiev aeroporto gli obiettivi come depositi di carburante in caso di poco dopo 12:00 l’agenzia button la notizia più temuta Putin ha ordinato l’allerta del sistema difensivo nucleare russo che combatte anche nel resto del paese all’alba le forze russe sono entrate nella seconda principale città Ucraina dove c’è un battuto in strada dopo mezzogiorno il governatore ha comunicato che le forze armate ucraine hanno ripreso il controllo e hanno cacciato le truppe russe l’ultima notte è stata Brutale le truppe hanno attaccato zone abitate da civili dove non ci sono infrastrutture militari ha detto il presidente ucraino zielinski il sindaco di chi appoggia comunicato che ...

