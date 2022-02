Ucraina, Zelensky: "Incontro con Russia non a Minsk" (Di domenica 27 febbraio 2022) Kiev, 27 febbraio 2022 "Vogliamo la pace, ma non vogliamo l'Incontro a Minsk", così il presidente ucraino Zelensky nel corso di un discorso alla Nazione sulla guerra in Ucraina. / Instagram Zelensky Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 27 febbraio 2022) Kiev, 27 febbraio 2022 "Vogliamo la pace, ma non vogliamo l'", così il presidente ucrainonel corso di un discorso alla Nazione sulla guerra in. / Instagram

Advertising

martaottaviani : Dal punto di vista della comunicazione e dell'impatto mediatico, #Zelensky batte sorprendetemente #Putin 10 a 0. Il… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | 'La prossima volta cercherò di spostare l'agenda bellica per parlare con Draghi ad un'ora precisa'. Lo sc… - TgLa7 : #RussiaUkraineConflict Il Presidente Ucraino Zelensky si trova nella capitale e sta guidando personalmente la resis… - Elewhatelse3 : RT @Alessan69259017: Non c'è presenza di militari russi nella capitale ucraina, quindi questo lascia pensare che si siano create veramente… - caria73 : RT @lucianocapone: Zelensky avrebbe potuto fuggire verso un esilio dorato negli Usa. Ma è rimasto in Ucraina a lottare in prima persona, st… -