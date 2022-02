Serie B LIVE | Monza-Lecce spicca nel pomeriggio Di scena anche Frosinone | Ascoli e Pisa in zona playoff

Advertising

cascinanotizie : Reggina-Pisa: 1-0 Menez fissa il vantaggio - sportli26181512 : LIVE Verona-Venezia 0-0: problema alla caviglia per Crnigoj - OdeonZ__ : LIVE Verona-Venezia 0-0: problema alla caviglia per Crnigoj - SalentoSport : #monzalecce: Partita iniziata! - TuttoVenezia : LIVE SERIE A - #Verona-#Venezia (0-0) #Montipò salva su #Ceccaroni #verven #veronavenezia #seriea -

Ultime Notizie dalla rete : Serie LIVE

Calcio News 24

... sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Bentegodi, Verona e Venezia, match valido per la 27ª giornata dellaA 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi ...... alle ore 18.30, allo Stadio 'Euganeo', andrà in scena Padova - Legnago Salus , recupero della ventiduesima giornata del Girone A diC 2021/2022. I padroni di casa vengono dal pareggio ...Nella quindicesima giornata di Serie A la Roma Femminile, attualmente terza in classifica a 34 punti, affronta l’Inter quinta per cercare di raccogliere punti utili. 39' – La Roma rischia: ...VERONA - Hellas Verona-Venezia, 27° turno del campionato di serie A. Ecco report, formazioni, statistiche, precedenti, dettagli, cronaca e curiosità.