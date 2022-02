Meteo, ad inizio settimana ancora piogge e nubi a Palermo: clima invernale (Di domenica 27 febbraio 2022) ancora freddo, piogge e molte nubi ad inizio settimana a Palermo e in Sicilia. Nonostante il graduale allontanamento della perturbazione atlantica che nel fine settimana ha portato diffuso maltempo, continueranno a persistere correnti di origine polare e piogge. Questa perturbazione è seguita da un nucleo di aria gelida mantenendo le temperature al di sotto delle media stagionali. Nella seconda parte della settimana, come è ben visibile dalla grafica in alto, avremo delle giornate più soleggiate e clima più stabile, ma ancora nuvoloso per la presenza dell’elevata quantità di umidità. Previsioni per lunedì 28 febbraio a Palermo Sin dalla notte deboli piogge bagneranno ... Leggi su filodirettomonreale (Di domenica 27 febbraio 2022)freddo,e molteade in Sicilia. Nonostante il graduale allontanamento della perturbazione atlantica che nel fineha portato diffuso maltempo, continueranno a persistere correnti di origine polare e. Questa perturbazione è seguita da un nucleo di aria gelida mantenendo le temperature al di sotto delle media stagionali. Nella seconda parte della, come è ben visibile dalla grafica in alto, avremo delle giornate più soleggiate epiù stabile, manuvoloso per la presenza dell’elevata quantità di umidità. Previsioni per lunedì 28 febbraio aSin dalla notte debolibagneranno ...

Advertising

meteoincalabria : Inizio di settimana con clima freddo - CentroMeteoITA : #METEO - #MARZO, inizio SHOCK con #NEVE fin quasi in PIANURA in #ITALIA! Ecco i dettagli - ilbassanese : Meteo, le previsioni per l'inizio settimana: temperature in calo - infoitinterno : Video Meteo in Diretta: buone notizie per l'inizio di settimana. Le previsioni - DANI56 : RT @meteo_toscana: VENTI FREDDI DA NORD EST: INIZIO DI SETTIMANA CON GELATE PROGRESSIVAMENTE PIÙ CONSISTENTI – METEO -