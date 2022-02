LIVE Motocross MX2 | GP Gran Bretagna 2022 in DIRETTA | tra pochi minuti la prima gara dell’anno

(Di domenica 27 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.03 Il risultato del warm-up di questa mattina: 1 38 Rubini, Stephen FRA FFM Honda 2:23.535 4 0:00.000 0:00.000 5 53.172 2 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV Husqvarna 2:23.572 4 0:00.037 0:00.037 5 53.158 3 74 de Wolf, Kay NED KNMV Husqvarna 2:24.070 4 0:00.535 0:00.498 5 52.974 4 80 Adamo, Andrea ITA FMI GASGAS 2:24.303 4 0:00.768 0:00.233 5 52.889 5 516 Laengenfelder, Simon GER DMSB GASGAS 2:24.417 3 0:00.882 0:00.114 4 52.847 6 11 Haarup, Mikkel DEN DMU Kawasaki 2:24.496 2 0:00.961 0:00.079 5 52.818 7 24 Horgmo, Kevin NOR NMF Kawasaki 2:24.519 4 0:00.984 0:00.023 4 52.81 8 427 Fredriksen, Hakon NOR NMF Honda 2:24.523 4 0:00.988 0:00.004 5 52.808 9 426 Mewse, Conrad GBR ACU KTM 2:24.964 4 0:01.429 0:00.441 5 52.648 10 101 Guadagnini, ...

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Motocross

IN TV - Il Gran Premio di Gran Bretagna non avrà copertura tv, ma si potrà seguire su Eurosport Player e RaiPlay in streaming. PROGRAMMA GP GRAN BRETAGNA 2022 -Domenica 27 febbraio Ore 13.15 MX2, Gara - 1 Ore 14.15 MXGP, Gara - 1 Ore 16.10 MX2, ...Tra pochi minuti si parte! Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del Gran Premio di Gran Bretagna per quanto riguarda il Mondiale MX2. Inizia con una settimana di ritardo ...Ecco gli orari TV e le dirette streaming previste per il GP d'apertura della MXGP 2022. Manca l'iridato Jeffrey Herlings ma Tim Gajser non ha vita facile ...