LIVE Motocross MX2 | GP Gran Bretagna 2022 in DIRETTA | bandiera verde! Scatta gara-2

(Di domenica 27 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.14 Deludente start per gli italiani. Guadagnini ed Adamo sono attualmente fuori dalla Top10. Il migliore al momento è Gianluca Facchetti. Settimo posto per quest’ultimo, mentre Vialle cerca di prendere il comando della corsa. 16.14 La classifica aggiornata: 1 1 516 Laengenfelder, Simon GER GAS 2:16.214 0 0 0:35.122 0:34.613 0:39.395 Finish 2 2 28 Vialle, Tom FRA KTM 2:17.523 0 0:01.309 0:01.309 0 0:35.312 0:34.801 0:39.590 Finish 3 3 24 Horgmo, Kevin NOR KAW 2:19.175 0 0:02.961 0:01.652 0 0:35.866 0:34.966 0:39.801 Finish 4 4 93 Geerts, Jago BEL YAM 2:19.580 0 0:03.366 0:00.405 0 0:36.073 0:34.907 0:39.870 Finish 5 5 39 Van De Moosdijk, Roan NED HUS 2:20.198 0 0:03.984 0:00.618 0 0:36.055 0:35.141 0:39.902 Finish 6 6 517 Gifting, Isak SWE KTM 2:21.200 0 0:04.986 0:01.002 0 0:36.619 0:35.171 0:39.643 Finish 7 ...

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Motocross

13.55 Amiche e amici di OA Sport, benvenuti alla Direttadel Gran Premio di Gran Bretagna di! Amiche e amici di OA Sport , appassionati di motori, benvenuti alla Direttadel Gran ...Tra pochi minuti si parte! LA DIRETTADELLA MXGP DIALLE 14.15 E 17.10 Presentazione week - end Gran Bretagna MX2 - Programma GP Gran Bretagna MXGP Buongiorno a tutti amici di OA Sport ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LA DIRETTA LIVE DELLA MX2 DI MOTOCROSS ALLE 13.15 E 16.10 15.05 Per il momento è tutto. Appuntamento alle 17:10 per seguire Gara-2. A più tardi, non mancate! 15.03 ...Spettacoli e Cultura - Siamo pronti per la prima sfida dell'anno che precederà di 60 minuti la prima corsa della MXGP. 13.09 Il sole splende nel Regno Unito. Il programma è stato posticipato di 7 ...