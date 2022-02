Live Lazio-Napoli 0-0 | Osimhen e Luis Alberto | che occasioni!

Advertising

OdeonZ__ : LIVE Lazio-Napoli 0-0: Luis Alberto spreca il vantaggio da due passi - AguilaAzulcr3ma : RT @Azulcr3maTV: Serie A Lazio vs. Napoli | En Vivo - Live -

Ultime Notizie dalla rete : Live Lazio

Segui la diretta di- Napoli CronacaPrimo tempo Buona sera dallo Stadio Olimpico di Roma, sta per iniziale il match trae Napoli- Napoli, le formazioni ufficiali(4 - 3 ...... il match valido per la 27ª giornata di Serie A 2021/2022 trae Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Olimpico,e Napoli, match valido per la 27ª ...9' Altra occasione per la Lazio. Luis Alberto pesca Immobile solo in area. L’attaccante della Lazio se la allunga un po’ troppo e non riesce a beffare Ospina. 6' Occasione clamorosa per la Lazio. Luis ...20.40 - Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro il Napoli. "Ci siamo abituati a lavorare così visto i calendari. Non dobbiamo concedere quello che ...