Lazio-Napoli 0-0 LIVE (Di domenica 27 febbraio 2022) Ghiotta occasione, in chiave qualificazione Champions e scudetto. Il secondo posticipo domenicale della 27esima giornata di Serie A è... Leggi su calciomercato (Di domenica 27 febbraio 2022) Ghiotta occasione, in chiave qualificazione Champions e scudetto. Il secondo posticipo domenicale della 27esima giornata di Serie A è...

Advertising

IFTVofficial : The weekend of upsets in Serie A concludes with Cagliari drawing Napoli Juventus 1-1 Torino Salernitana 2-2 Milan… - FBiasin : Tra le prime sei di #SerieA, in questo turno, ha pareggiato il #Milan, perso l’#Inter, pareggiato il #Napoli, pareg… - CarlHurmson : Lazio v Napoli time ??? - Justoarteta : RT @donhutch4: Lazio v Napoli time ???? @btsportfootball #Golazzo - terrolandia : se fa doppietta oshimen e doppietta luis alberto, compro 5000€ di abbigliamento dal napoli store e 5000€ dal lazio store -