L'appello ai soldati russi: "Tornate a casa" (Di domenica 27 febbraio 2022) Il vice comandante in capo delle forze armate ucraine, Yevhen Moisiuk, ha diffuso sui suoi canali social un appello ai soldati russi invitandoli a lasciare il Paese. . "Pensa al motivo per cui sei qui - dice Moisiuk parlando in un video -... Leggi su europa.today (Di domenica 27 febbraio 2022) Il vice comandante in capo delle forze armate ucraine, Yevhen Moisiuk, ha diffuso sui suoi canali social unaiinvitandoli a lasciare il Paese. . "Pensa al motivo per cui sei qui - dice Moisiuk parlando in un video -...

Advertising

xxIvanxx22 : RT @VerdirameAndrea: UCRAINA- L'appello delle forze speciali russe, arrivate nei pressi di Kiev, ai soldati ucraini: 'Non siamo americani e… - mr_kubra : RT @PalermoToday: Il vicecomandante ucraino ai soldati russi: 'Cosa ci fate qui? Scaricate le armi e andate a casa' - IlCastiga : RT @VerdirameAndrea: UCRAINA- L'appello delle forze speciali russe, arrivate nei pressi di Kiev, ai soldati ucraini: 'Non siamo americani e… - Tomerini63 : RT @VerdirameAndrea: UCRAINA- L'appello delle forze speciali russe, arrivate nei pressi di Kiev, ai soldati ucraini: 'Non siamo americani e… - lazzarovivo : RT @VerdirameAndrea: UCRAINA- L'appello delle forze speciali russe, arrivate nei pressi di Kiev, ai soldati ucraini: 'Non siamo americani e… -