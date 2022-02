Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2022 oggi: orari, percorso, programma, tv, streaming, favoriti (Di domenica 27 febbraio 2022) Secondo antipasto, dopo la Omloop Het Nieuwsblad di ieri, di Classiche del Nord in terra belga. Appuntamento oggi con la 74ma edizione della Kuurne – Bruxelles – Kuurne. Andiamo a scoprire nel dettaglio programma, percorso e favoriti. programma Domenica 27 febbraio Partenza: ore 12.15 Diretta tv-streaming: ore 14.30 In diretta su: Eurosport 2 Diretta streaming su: Discovery+, Eurosport Player, Now Tv, DAZN percorso 195,1 chilometri con partenza ed arrivo in quel di Kuurne. A farla da protagonisti, ovviamente, i muri: sono tredici da percorrere, anche se previsti tutti nei primi due terzi di gara. L’ultima vetta è il Kruisberg, 1100 ... Leggi su oasport (Di domenica 27 febbraio 2022) Secondo antipasto, dopo la Omloop Het Nieuwsblad di ieri, di Classiche del Nord in terra belga. Appuntamentocon la 74ma edizione della. Andiamo a scoprire nel dettaglioDomenica 27 febbraio Partenza: ore 12.15 Diretta tv-: ore 14.30 In diretta su: Eurosport 2 Direttasu: Discovery+, Eurosport Player, Now Tv, DAZN195,1 chilometri con partenza ed arrivo in quel di. A farla da protagonisti, ovviamente, i muri: sono tredici da percorrere, anche se previsti tutti nei primi due terzi di gara. L’ultima vetta è il Kruisberg, 1100 ...

