Ibrahimovic: “Non mollo finché non vinco con il Milan” | VIDEO (Di domenica 27 febbraio 2022) "Abbiamo fatto grandi cose, adesso mancano trofei". Zlatan Ibrahimovic ha le idee chiare in merito al suo futuro. "Non mollo finché non vinco con il Milan". Ecco le sue dichiarazioni in questo VIDEO Leggi su pianetamilan (Di domenica 27 febbraio 2022) "Abbiamo fatto grandi cose, adesso mancano trofei". Zlatanha le idee chiare in merito al suo futuro. "Nonnoncon il". Ecco le sue dichiarazioni in questo

Advertising

AntoVitiello : #Ibrahimovic: “Non mollo finché non vinco con questa squadra. Dà dolore non poter essere in campo soprattutto adess… - TuttoMercatoWeb : #Ibrahimovic: “Non mollo finché non vinco col #Milan” ?? Antonello Gioia - uno_dea : @PaPaganini La completezza di informazione quando davano al Milan il rigore su Ibrahimovic e vi complimentavate da… - hervnandez : RT @MilanNewsit: #Ibrahimovic sul suo futuro: “Non mollo finché non vinco col #Milan” ???????? (via @antonello_gioia) - Alfre_Fili : RT @MilanNewsit: #Ibrahimovic sul suo futuro: “Non mollo finché non vinco col #Milan” ???????? (via @antonello_gioia) -