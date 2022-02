Guerra in Ucraina, Draghi: "Atto barbaro". E l'Ue manda armi a Kiev (Di domenica 27 febbraio 2022) Il presidente del Consiglio ha parlato di invasione russa come "Atto barbaro" e ha annunciato di essere in linea con l'Ue sulle sanzioni alla Russia Leggi su ilgiornale (Di domenica 27 febbraio 2022) Il presidente del Consiglio ha parlato di invasione russa come "" e ha annunciato di essere in linea con l'Ue sulle sanzioni alla Russia

Advertising

Pontifex_it : Rinnovo a tutti l’invito a fare del 2 marzo, mercoledì delle Ceneri, una giornata di preghiera e di digiuno per la… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Anonymous sfida Putin: 'Se continui la guerra, attacchi hacker mai visti'. Il gruppo avverte: 'I tuoi seg… - GiuseppeConteIT : Facciamo tesoro delle parole del Papa. In queste ore l’Ucraina è sconvolta dalla guerra e a pagarne il prezzo più a… - griso135 : RT @AndreaGiuricin: Ci sarà un prezzo per questa guerra scatenata da #Putin in #Ucraina. Purtroppo bisognava svegliarsi prima sulle fornitu… - Giambat09149018 : RT @pbecchi: La guerra in Ucraina verrà utilizzata dall’Occidente per costruire un nuovo nemico e al contempo un capro espiatorio: Putin e… -