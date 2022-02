Covid oggi Veneto, 2.633 contagi e 3 morti: bollettino 27 febbraio (Di domenica 27 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 2.633 i nuovi contagi da Covid in Veneto secondo il bollettino di oggi, 27 febbraio. Si registrano inoltre altri 3 morti. Secondo il report della Regione aggiornato sull’emergenza sono 57.461 i casi attualmente positivi. In calo i ricoveri in area non critica (-19), mentre se ne registra uno in più attualmente positivo in terapia intensiva. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 27 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 2.633 i nuovidainsecondo ildi, 27. Si registrano inoltre altri 3. Secondo il report della Regione aggiornato sull’emergenza sono 57.461 i casi attualmente positivi. In calo i ricoveri in area non critica (-19), mentre se ne registra uno in più attualmente positivo in terapia intensiva. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

