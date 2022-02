Cagliari, Mazzarri: «Squadra con la S maiuscola dopo un girone buttato» (Di domenica 27 febbraio 2022) Walter Mazzarri, allenatore del Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine del match contro il Torino: le parole Il tecnico del Cagliari Walter Mazzarri ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN al termine del match contro il Torino. Squadra – «I ragazzi stanno giocando bene, col Napoli avevamo creato ancora più occasioni. Questa Squadra pressa, ha coraggio, si da poco spazio agli avversari, siamo una Squadra con la S maiuscola e dobbiamo continuare così fino alla fine perché abbiamo buttato un girone d’andata e ora siamo a rincorrere una salvezza con le altre, mai distrarsi e ora pensiamo alla Lazio, anche se i ragazzi meritano un giorno di riposo». CAMBIO GIOCO – «Siccome il gallo ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 febbraio 2022) Walter, allenatore del, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine del match contro il Torino: le parole Il tecnico delWalterha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN al termine del match contro il Torino.– «I ragazzi stanno giocando bene, col Napoli avevamo creato ancora più occasioni. Questapressa, ha coraggio, si da poco spazio agli avversari, siamo unacon la Se dobbiamo continuare così fino alla fine perché abbiamound’andata e ora siamo a rincorrere una salvezza con le altre, mai distrarsi e ora pensiamo alla Lazio, anche se i ragazzi meritano un giorno di riposo». CAMBIO GIOCO – «Siccome il gallo ...

Advertising

pisto_gol : Tor-Cag 1:2 Impresa del Cagliari, che espugna l’Olimpico Grande Torino e con i 3pt vola verso la salvezza. Sardi in… - ClaudioDS6 : RT @serieAnews_com: ????#Cagliari, #Mazzarri ne approfitta per una stoccata: 'Abbiamo buttato via un intero girone d'andata!' - serieAnews_com : ????#Cagliari, #Mazzarri ne approfitta per una stoccata: 'Abbiamo buttato via un intero girone d'andata!' - ilgiovanemassi : RT @giannattasius: Antipatico, polemico, catenacciaro, piangina: tutto quello che volete. Ma #Mazzarri porta ancora a spasso parecchi allen… - CarloDiMaria4 : @giannattasius @SerieA @acffiorentina Vero, Mazzarri non mi entusiasma come allenatore ma bisogna riconoscere che s… -