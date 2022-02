Benfica, Yaremchuk in lacrime: gli danno la fascia da capitano, tutto lo stadio in piedi per lui (VIDEO) (Di domenica 27 febbraio 2022) Scaldano il cuore le immagini che arrivano dallo stadio Da Luz, dove Roman Yaremchuk è stato abbracciato virtualmente da tutti i tifosi del Benfica presenti. Il calciatore ucraino non sta vivendo un periodo facile, per ovvie ragioni, e tutto l’ambiente ha voluto manifestargli la propria vicinanza. Al suo ingresso in campo, tutti gli spettatori si sono alzati in piedi, dedicandogli una standing ovation ed applaudendolo a più non posso. I compagni, invece, lo hanno omaggiato della fascia da capitano. Un’emozione unica per il ragazzo, che non ha trattenuto le lacrime. In alto e di seguito il VIDEO. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 27 febbraio 2022) Scaldano il cuore le immagini che arrivano dalloDa Luz, dove Romanè stato abbracciato virtualmente da tutti i tifosi delpresenti. Il calciatore ucraino non sta vivendo un periodo facile, per ovvie ragioni, el’ambiente ha voluto manifestargli la propria vicinanza. Al suo ingresso in campo, tutti gli spettatori si sono alzati in, dedicandogli una standing ovation ed applaudendolo a più non posso. I compagni, invece, lo hanno omaggiato dellada. Un’emozione unica per il ragazzo, che non ha trattenuto le. In alto e di seguito il. SportFace.

Advertising

GoalItalia : Momento da brividi in Benfica-Vitoria Guimaraes ???? Minuto 61, entra in campo l’ucraino Roman Yaremchuk: Vertonghen… - Cuervo78Mcy : RT @GoalItalia: Momento da brividi in Benfica-Vitoria Guimaraes ???? Minuto 61, entra in campo l’ucraino Roman Yaremchuk: Vertonghen si sfil… - AngyDeVincenzo : RT @GoalItalia: Momento da brividi in Benfica-Vitoria Guimaraes ???? Minuto 61, entra in campo l’ucraino Roman Yaremchuk: Vertonghen si sfil… - MilanJosimov : RT @GoalItalia: Momento da brividi in Benfica-Vitoria Guimaraes ???? Minuto 61, entra in campo l’ucraino Roman Yaremchuk: Vertonghen si sfil… - Vikentioski : RT @GoalItalia: Momento da brividi in Benfica-Vitoria Guimaraes ???? Minuto 61, entra in campo l’ucraino Roman Yaremchuk: Vertonghen si sfil… -