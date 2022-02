Advertising

tertia_optio : RT @FrancescoBechis: +++ Zelensky: ho sentito Mario Draghi stamattina, l'Italia sostiene l'esclusione della Russia da Swift+++ ???????? - itselisbrus : RT @FrancescoBechis: +++ Zelensky: ho sentito Mario Draghi stamattina, l'Italia sostiene l'esclusione della Russia da Swift+++ ???????? - InFoDifesa : #UCRAINA: ZELENSKY, 'HO SENTITO MACRON, ARMI ED EQUIPAGGIAMENTI IN ARRIVO. “Una nuova giornata è iniziata sul front… - Mariva2000 : @gilamalfa Esatto. A quanto ho sentito, Zelensky avrebbe anche accettato gli accordi di Minsk, ma in tal caso avreb… - leggoit : Zelensky: «Ho sentito Draghi, Italia favorevole a Russia fuori dallo swift» -

Ultime Notizie dalla rete : Zelensky sentito

Lo scrive su twitter il presidente ucrainoVoci di un possibile tavolo negoziale a Minsk Draghi appoggia estromissione della Russia dallo Swiftha scritto su Twitter di avereMario Draghi per telefono. 'Questo è l'inizio di ...Giochi di alleanze, di necessità (specialmente economiche), di relazioni e ovviamente di poteri. Lo scontro tra Russia e Ucraina riguarda in realtà ...«Questo è l'inizio di una nuova pagina nella storia dei nostri Stati, Ucraina e Italia. Il presidente del Consiglio Mario Draghi in una conversazione telefonica ha ...