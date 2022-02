Vlahovic trascina la Juventus | doppietta per affondare l' Empoli Vetta a -7

Advertising

montaonair : Video Post partita #EmpoliJuve sul mio canale YouTube link qui sotto, iscrivetevi e mettete mi piace e commentate g… - laziopress : Serie A, Vlahovic trascina la Juventus ai tre punti, pareggio tra Salernitana e Bologna - LALAZIOMIA : Serie A, Vlahovic trascina la Juventus ai tre punti, pareggio tra Salernitana e Bologna - BreakingItalyNe : RT @Corriere: Super Vlahovic trascina la Juve: 3-2 all’Empoli, Allegri è a -7 dal Milan capolista - Corriere : Super Vlahovic trascina la Juve: 3-2 all’Empoli, Allegri è a -7 dal Milan capolista -

Ultime Notizie dalla rete : Vlahovic trascina

... la peggiore squadre della Serie A per rendimento in casa, grazie al gol di Moise Kean e alla doppietta di Dusan, che si prende sulle spalle la squadra ei suoi ai successo. Perde ...Preme la Signora, che al 17' ha un'altra occasione con, il cui mancino passa sotto le gambe del proprio marcatore ma sfila a lato del palo alla sinistra di Vicario. Dal 20' l'Empoli mette la ...@LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Nel secondo anticipo del Sabato la Juventus espugna il Castellani di Empoli. Il risultato finale è 3-2 per gli uomini di Alle ...Grande show di Dusan Vlahovic che trascina la Juventus in una vittoria importante sul campo dell'Empoli, dove la gara finisce 2-3.