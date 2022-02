Ucraina, dal Consiglio Ue sanzioni a Putin e Lavrov (Di sabato 26 febbraio 2022) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Il Consiglio dell'Unione Europea ha deciso di sanzionare Vladimir Putin, presidente della Federazione russa e Sergey Lavrov, ministro degli Affari esteri.Il Consiglio ha inoltre convenuto un ulteriore pacchetto di misure individuali ed economiche che copra anche la Bielorussia per rispondere “all'aggressione militare non provocata e ingiustificata perpetrata dalla Federazione russa contro l'Ucraina”.“Il presidente Putin e il suo governo hanno avviato una guerra contro un paese limitrofo indipendente e sovrano. Il comportamento della leadership russa costituisce una grave minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale. Oggi rispondiamo con le misure restrittive più forti possibili. L'Unione europea è unita nella sua determinazione, insieme a partner e ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 febbraio 2022) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Ildell'Unione Europea ha deciso di sanzionare Vladimir, presidente della Federazione russa e Sergey, ministro degli Affari esteri.Ilha inoltre convenuto un ulteriore pacchetto di misure individuali ed economiche che copra anche la Bielorussia per rispondere “all'aggressione militare non provocata e ingiustificata perpetrata dalla Federazione russa contro l'”.“Il presidentee il suo governo hanno avviato una guerra contro un paese limitrofo indipendente e sovrano. Il comportamento della leadership russa costituisce una grave minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale. Oggi rispondiamo con le misure restrittive più forti possibili. L'Unione europea è unita nella sua determinazione, insieme a partner e ...

