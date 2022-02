Ucraina, attacco hacker di Anonymus a tutti i siti russi. Cremlino offline (Di sabato 26 febbraio 2022) E' stato sferrato un attacco hacker ai siti istituzionali russi, compresi quello del Cremlino e del ministero della Difesa, che risultano di fatto irraggiungibili. I media internazionali riportano la ... Leggi su globalist (Di sabato 26 febbraio 2022) E' stato sferrato unaiistituzionali, compresi quello dele del ministero della Difesa, che risultano di fatto irraggiungibili. I media internazionali riportano la ...

