Ucraina | a Roma la raccolta per i profughi

Leggi su tuacitymag

(Di sabato 26 febbraio 2022) L’Associazione Romeni in Italia e Salvamamme, in collaborazione con il Forum Terzo Settore Lazio e all’AssociazioneBPA – Mammae i Suoi Figli Migliori, organizzano unadi generi di primo soccorso per idell’. Un aiuto per le centinaia di persone che, dopo l’aggressione militare russa, anche in questo momento espatriano dalla frontiera nord romena, sia a piedi che in macchina, nelle regioni dei Maramures, Iasi, Suceava, Botosani. L’afflusso è altissimo e sono in allestimento campida parte delle autorità romene.beni di primo soccorso per l’: cosa portare e dove Sono necessari beni essenziali, come: alimenti non deperibili e non a breve scadenza, prodotti per l’igiene per adulti ...