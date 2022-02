Terrore in Ucraina, missile contro palazzo a Kiev: il video dell'impatto (Di sabato 26 febbraio 2022) Il ministero dell'Interno ucraino ha rilasciato le immagini del palazzo residenziale squarciato tra il diciottesimo e il ventunesimo piano dopo essere stato colpito da un missile a Kiev. Lo riferisce ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 26 febbraio 2022) Il ministero'Interno ucraino ha rilasciato le immagini delresidenziale squarciato tra il diciottesimo e il ventunesimo piano dopo essere stato colpito da un. Lo riferisce ...

Advertising

caritas_milano : Il bilancio delle vittime è in aumento e vediamo immagini di paura e terrore in ogni angolo dell'Ucraina. La protez… - MediasetTgcom24 : La guerra in Ucraina, il terrore nello sguardo dei bimbi in fuga #RussiaUkraineConflict #ucraina #guerraucraina… - cecilia_strada : RT @resqpeople: Stiamo guardando con angoscia le immagini che arrivano dall'Ucraina: il terrore dei civili, gli sfollati, le famiglie che c… - lusca19 : RT @resqpeople: Stiamo guardando con angoscia le immagini che arrivano dall'Ucraina: il terrore dei civili, gli sfollati, le famiglie che c… - lollocappucci : RT @resqpeople: Stiamo guardando con angoscia le immagini che arrivano dall'Ucraina: il terrore dei civili, gli sfollati, le famiglie che c… -