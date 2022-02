Swift, la madre di tutte le sanzioni e quello smemorato di un Salvini (Di sabato 26 febbraio 2022) Prima il chiarimento, poi la notizia più importante: l'Italia sosterrà la madre di tutte le sanzioni: quella in ambito Swift. Il chiarimento Il Presidente del Consiglio Mario Draghi "ha telefonato ... Leggi su globalist (Di sabato 26 febbraio 2022) Prima il chiarimento, poi la notizia più importante: l'Italia sosterrà ladile: quella in ambito. Il chiarimento Il Presidente del Consiglio Mario Draghi "ha telefonato ...

Advertising

orloch314 : @PersilQ In Russia hanno il loro sistema, qui il nostro e ci sarebbe questo ponte di comunicazione tra banca madre… - idelpanta : @davoli_pietro Non ho capito questa smania di escludere la Russia da SWIFT come se fosse la madre di tutte le sanzi… - nuelamu : Perché escludere le banche russe dal sistema Swift può essere la madre di tutte le sanzioni @sole24ore - massimoankor : Perché escludere le banche russe dal sistema Swift può essere la madre di tutte le sanzioni @sole24ore - piesimone2012 : @EnricoLetta Sembra che l'Italia, insieme alla Germania, stia bloccando l'esclusione della Russia dal sistema swift… -