Start list slalom maschile Garmisch 2022 domenica: pettorali e italiani al via (Di sabato 26 febbraio 2022) La Start list del secondo slalom speciale maschile di Garmisch-Partenkirchen, valevole per la Coppa del Mondo 2021/2022 di sci alpino. Il vincitore dello slalom di sabato, Henrik Kristoffersen, partirà con il pettorale 2 dopo Manuel Feller e prima di Loic Meillard. Il primo azzurro a partire sarà Alex Vinatzer con il numero 14, poi Giuliano Razzoli (15), Tommaso Sala (17), Simon Maurberger (29) e Stefano Gross (30). Più avanti partiranno Federico Liberatore (40) e Tobias Kastlunger (65). Appuntamento alle ore 9.10 di domenica 27 febbraio con la prima manche, alle 12.30 la seconda. Di seguito tutti i pettorali di partenza e gli azzurri al via. COME VEDERE LA GARA IN TV

