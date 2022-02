(Di sabato 26 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Nuovo matchper la. Domani le sannite ospiteranno al Pala Parente il Centro Basketnella quinta giornata del girone di ritorno. Reduci dalla sconfitta internala capolista Battipagliese, D’Avanzo e compagne hanno chiaro l’obiettivo di riprendere la marcial’ultima in classifica. Le calabresi, prossime avversarie, hanno vinto solo due volte in questa stagione e sono attualmente all’interno di una striscia negativa caratterizzata da ben 8 ko consecutivi. La gara di andata, recuperata lo scorso 9 febbraio, ha visto le beneventane imporsi a domicilio nella cornice del Pala Corvo con il punteggio di 46-82. La speranza nel gruppo sannita è quella di replicare la prestazione di inizio mese per approcciare al ...

Advertising

TV7Benevento : Basket. Soel Benevento, impegno casalingo contro Catanzaro - - TV7Benevento : Soel Benevento sconfitta al Pala Parente: Battipaglia passa 51-71 - - ottopagine : Virtus Academy Soel Benevento, Battipaglia espugna il Pala Parente #Benevento - ottopagine : Basket, B femminile: Soel Benevento corsara ad Ariano Irpino #Benevento - ilvaglio1 : Basket - La Soel Benevento vince ad Ariano Iripino #soel #basket #benevento -

Ultime Notizie dalla rete : Soel Benevento

. Continua il tour de force per la Virtus Academy. Nell'appuntamento infrasettimanale al Pala Parente, è andata in scena la sfida contro la Pallacanestro Battipaglia che è meritatamente leader della classifica. Il derby campano è stato .... Lasi aggiudica 35 - 53 il derby esterno con Ariano Irpino e conquista l'ottava vittoria stagionale. Prestazione concreta delle sannite, brave a mantenere una costante solidità difensiva ...Nuovo match casalingo per la Soel Benevento. Domani le sannite ospiteranno al Pala Parente il Centro Basket Catanzaro nella quinta giornata del girone di ritorno. Reduci dalla sconfitta interna contro ...La Pallacanestro Battipaglia passa 71-51 al Pala Parente contro la Soel Benevento e prosegue la sua corsa in vetta al campionato di serie B. Per le sannite gara in salita fin dal primo quarto che ha v ...