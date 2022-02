Inzaghi e l'alibi che nessuno ha chiesto. L'Inter è nervosa, lui intimorito (Di sabato 26 febbraio 2022) Stanca, frenetica e nervosa, l’Inter si mostra così a Marassi, dove spreca un altro passo falso del Milan. E alla fine monta anche... Leggi su calciomercato (Di sabato 26 febbraio 2022) Stanca, frenetica e, l’si mostra così a Marassi, dove spreca un altro passo falso del Milan. E alla fine monta anche...

Advertising

cmdotcom : #Inzaghi e l'alibi che nessuno ha chiesto. L'#Inter è nervosa, lui intimorito - sportli26181512 : Inzaghi e l'alibi che nessuno ha chiesto. L'Inter è nervosa, lui intimorito: Stanca, frenetica e nervosa, l’Inter s… - MTibete : Inzaghi ha fatto ben finora, le colpe come i meriti non sono mai di uno solo, però non bisogna cercare alibi, scuse… - KINSHASAAAAAAA : RT @NackaSkoglund89: Inzaghi è il peggior allenatore dai tempi di Stramaccioni. Ha i suoi alibi, la società di straccioni gli ha chiesto il… - I_M__mensamente : Le parole di #Inzaghi suonano come alibi ...e penso nn facciano bene....!! #GenoaInter -