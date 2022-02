Guerra Russia-Ucraina, le immagini dei rifugiati al confine con la Polonia: valigie, abbracci e attese per cercare la salvezza (Di sabato 26 febbraio 2022) Sono oltre 100.000 le persone che hanno lasciato l’Ucraina per arrivare in Polonia da giovedì 24 febbraio, giorno in cui la Russia ha dichiarato la Guerra: la Polonia infatti, come ha resto noto ieri il ministro degli interni Pawel Szefernaker da Varsavia, ha aperto le frontiere ai profughi. Le code delle auto alle frontiere sono lunghissime: secondo quanto riferito dall’Ansa l’attesa per l’ingresso nel paese può durare fino a 10 o 12 ore. Da ieri in Ucraina è entrato in vigore l’obbligo militare per tutti gli uomini tra i 18 e i 60 anni, quindi ad arrivare in Polonia sono principalmente donne e bambini: succede che alcuni uomini arrivino alla frontiera con la famiglia e tornino poi in Ucraina, per scelta o perché rimandati indietro dalla guardia di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 26 febbraio 2022) Sono oltre 100.000 le persone che hanno lasciato l’per arrivare inda giovedì 24 febbraio, giorno in cui laha dichiarato la: lainfatti, come ha resto noto ieri il ministro degli interni Pawel Szefernaker da Varsavia, ha aperto le frontiere ai profughi. Le code delle auto alle frontiere sono lunghissime: secondo quanto riferito dall’Ansa l’attesa per l’ingresso nel paese può durare fino a 10 o 12 ore. Da ieri inè entrato in vigore l’obbligo militare per tutti gli uomini tra i 18 e i 60 anni, quindi ad arrivare insono principalmente donne e bambini: succede che alcuni uomini arrivino alla frontiera con la famiglia e tornino poi in, per scelta o perché rimandati indietro dalla guardia di ...

