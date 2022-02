Guerra in Ucraina, Dnipro pronta a combattere: “Venderemo cara la pelle” (Di sabato 26 febbraio 2022) Le ultime parole dei soldati ucraini sull’isola di Zmiinyi: «Fottetevi». I civili rimasti in città si armano fino ai denti: «Li stiamo aspettando» Leggi su lastampa (Di sabato 26 febbraio 2022) Le ultime parole dei soldati ucraini sull’isola di Zmiinyi: «Fottetevi». I civili rimasti in città si armano fino ai denti: «Li stiamo aspettando»

Advertising

FBiasin : A San Pietroburgo, manifestazione contro la guerra in #Ucraina. Gente coraggiosa. - sbonaccini : Bologna scende in piazza per dire stop alla guerra in Ucraina ???? - OrnellaVanoni : Oggi la notizia dell'invasione dell'Ucraina. Hanno sperato di discutere con un dittatore ma con un dittatore non si… - Federico9231 : RT @paestumparco: ?? Museums against war ?? L'Italia ???? ripudia la guerra ed esprime la piena e incondizionata solidarietà all’Ucraina ????… - Mathison1211 : RT @MaryamSenada: ?????? Intanto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto al primo ministro israeliano Naftali Bennett di mediare n… -